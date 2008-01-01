Лидер "Ордабасы" дисквалифицирован, а "Шахтер" оштрафован

Такое решение принял КДК.

Фото: КФФ
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 09:39
Полузащитник шымкентского "Ордабасы" Абдуллай Диакате дисквалифицирован на два матча. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола.

Сенегальский футболист был наказан за "неспортивное поведение, выразившееся в нецензурной брани в адрес соперника" в матче третьего тура чемпионата Казахстана с карагандинским "Шахтером". Дисквалификация ступает в силу со 2 июля 2020 года.

Также решением КДК "За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками, футбольный клуб "Шахтер" оштрафован на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге".

Напомним, матч между командами состоялся 1 июля в Шымкенте и завершился минимальной победой "Шахтера" - 1:0. В той игре Диакате был удален на 75-й минуте.

 
Метки:
Ордабасы ФК Шахтер ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 09:39
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