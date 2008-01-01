Лидер "Ордабасы" дисквалифицирован, а "Шахтер" оштрафован

Полузащитник шымкентского "Ордабасы" Абдуллай Диакате
дисквалифицирован на два матча. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола.
Сенегальский футболист был наказан за "неспортивное поведение, выразившееся в нецензурной брани в адрес соперника" в матче третьего тура чемпионата Казахстана с карагандинским "Шахтером"
. Дисквалификация ступает в силу со 2 июля 2020 года.
Также решением КДК "За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками, футбольный клуб "Шахтер" оштрафован на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге".
Напомним, матч между командами состоялся 1 июля в Шымкенте и завершился
минимальной победой "Шахтера" - 1:0. В той игре Диакате был удален на 75-й минуте.