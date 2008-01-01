Вагнер Лав дебютировал за "Кайрат" и забил гол
Также он сделал ассист.
Вагнер Лав. Фото: ФК "Кайрат"
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Сегодня 20:41
Новичок
"Кайрата"
Вагнер Лав
забил гол в дебютном матче за алматинский клуб, сообщает корреспондент
Vesti.kz
.
Бразилец отличился в товарищеском матче с
"Атырау"
, который завершился победой "Кайрата" со счетом 5:2. Также Вагнер сделал асисст.
Добавим, что "Кайрат" провел встречу смешанным составом. Помимо Вагнера из основы голы забили
Гафуржан Суюмбаев
и
Артур Шушеначев
.
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О переходе 36-летнего Лава "Кайрат"
объявил
8 июля. Сам игрок сообщил о своем трансфере в алматинский клуб еще 23 июня. Затем стала известна
зарплата
Лава в "Кайрате".
Метки:
Лав Вагнер
Кайрат ФК
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Сегодня 20:41
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