Вагнер Лав дебютировал за "Кайрат" и забил гол

Также он сделал ассист.

Вагнер Лав. Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:41
Новичок "Кайрата" Вагнер Лав забил гол в дебютном матче за алматинский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бразилец отличился в товарищеском матче с "Атырау", который завершился победой "Кайрата" со счетом 5:2. Также Вагнер сделал асисст.

Добавим, что "Кайрат" провел встречу смешанным составом. Помимо Вагнера из основы голы забили Гафуржан Суюмбаев и Артур Шушеначев.

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О переходе 36-летнего Лава "Кайрат" объявил 8 июля. Сам игрок сообщил о своем трансфере в алматинский клуб еще 23 июня. Затем стала известна зарплата Лава в "Кайрате".
Метки:
Лав Вагнер Кайрат ФК КПЛ-2020 Атырау ФК Бразилия
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:41
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