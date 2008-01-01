"Льстит такое внимание к клубу". В ФК "Астана" прокомментировали новости о смене руководства

Михаил Гурман продолжает работать в должности генерального директора "Астаны". Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил старший медиа-офицер столичного клуба Дмитрий Нестеренко.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что в "Астане" возможна смена руководства, так как Гурман якобы попросил учредителей освободить его от занимаемой должности. По словам Нестеренко, никаких кадровых перестановок не ожидается.

"Конечно, льстит такое повышенное внимание к нашему клубу. Вчера нам тренера нового приписывали, сегодня изменения в руководстве, но никаких кадровых перестановок в "Астане" нет. Михаил Ильич Гурман продолжает занимать должность генерального директора и выполнять свои функциональные обязанности. Перед клубом продолжают стоять самые высокие задачи, и работа по их выполнению продолжает вестись в плановом режиме!" - прокомментировал Нестеренко.