"Я на суде, что ли?". Экс-тренер "Тараза" рассказал о случае в КПЛ с участием акима

Бывший главный тренер ФК "Тараз" Юрий Максимов рассказал, как во время выступления в Казахстане с него спрашивали за то, что он убрал из состава популярного футболиста.

Украинский специалист вспомнил историю с участием местного акима, которому его решение пришлось не по душе. Напомним, он работал с клубом в сезоне КПЛ-2016.

"Помню, я убрал футболиста, он был прямо звездой, правда не помню кто. Потом приходит аким, собирается народ. Камеры везде, свет. Аким мне задает вопросы, сказали, что я должен встать, а я сижу. Я что, на суде, что ли, чтобы вставать? Я такой человек, виноват, что ли, перед ним. Я делаю свою работу и считаю, что, если игрок мешает команде, он должен уйти. В Казахстане другие люди, другая культура", - сказал Максимов в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".