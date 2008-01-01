Обладатель Кубка России может стать главным тренером "Астаны" - источник

Он остался без клуба в июле.

Дмитрий Парфенов. Фото: ФК "Урал"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 01:15
Россиянин Дмитрий Парфенов может возглавить "Астану", сообщает Metaratings.ru

По данным источника, чемпионы Казахстана проявляют предметный интерес к 45-летнему тренеру и готовы сделать ему предложение. Сообщается, что переговоры пройдут на следующей неделе. 

Ранее в числе претендентов на Парфенова назывались "Крылья Советов" и "Оренбург", вылетевшие из российской премьер-лиги. Сам специалист остался без клуба в июле, когда ушел из "Урала" после поражения в полуфинале Кубка России от "Химок" (1:3). Под его руководством в прошлом сезоне команда доходила до финала Кубка, а в РПЛ занимала 10-е и 11-е места. 

До "Урала" Парфенов тренировал "Тосно", с которым выигрывал Кубок России в 2018 году. В качестве футболиста он известен по выступлениям за московские "Спартак" и "Динамо", украинские "Черноморец", "Днепр" и "Арсенал" и сборную Украины.

Напомним, что с января "Астану" возглавляет Михал Билек. Чех совмещает работу в клубе с постом главного тренера сборной Казахстана. 
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