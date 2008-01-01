Экс-футболист молодежной сборной Казахстана нашел новый клуб в КПЛ

Экс-защитник молодежной сборной Казахстана Дмитрий Шмидт
стал игроком кокшетауского "Окжетпеса
", сообщает KazFootball.kz
.
С 2018 года Шмидт выступал за павлодарский "Иртыш
", который 31 мая снялся с КПЛ. До этого в карьере уроженца Усть-Каменогорска были "Акжайык", "Алтай" и родной "Восток". Всего в КПЛ 26-летний Шмидт провел 90 матчей и забил один гол. За молодежную сборную Казахстана он играл в товарищеских встречах.
Таблица всех летних трансферов КПЛ
В КПЛ "Окжетпес" стартовал с четырех поражений в четырех матчах, уступив "Кызыл-Жар СК" (1:3
), "Ордабасы" (0:1
), "Кайрату" (0:5
) и "Кайсару" (0:1
). Кокшетаусцы идут на последнем, 11-м, месте.
Рестарт КПЛ планировался на 3 августа, но перенесен
из-за продления карантина в стране. В марте в чемпионате прошло два полных тура, а третий команды сыграли 1 июля. Новой датой возобновления неофициально называется
17 августа.
Летнее трансферное окно в КПЛ открылось
20 июля. Клубы могут осуществлять переходы новичков до 9 августа.