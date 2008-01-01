Экс-футболист молодежной сборной Казахстана нашел новый клуб в КПЛ

Команда неудачно стартовала в сезоне.

Дмитрий Шмидт. Фото: ФК "Иртыш"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:20
Экс-защитник молодежной сборной Казахстана Дмитрий Шмидт стал игроком кокшетауского "Окжетпеса", сообщает KazFootball.kz

С 2018 года Шмидт выступал за павлодарский "Иртыш", который 31 мая снялся с КПЛ. До этого в карьере уроженца Усть-Каменогорска были "Акжайык", "Алтай" и родной "Восток". Всего в КПЛ 26-летний Шмидт провел 90 матчей и забил один гол. За молодежную сборную Казахстана он играл в товарищеских встречах. 

Таблица всех летних трансферов КПЛ

В КПЛ "Окжетпес" стартовал с четырех поражений в четырех матчах, уступив "Кызыл-Жар СК" (1:3), "Ордабасы" (0:1), "Кайрату" (0:5) и "Кайсару" (0:1). Кокшетаусцы идут на последнем, 11-м, месте. 

Рестарт КПЛ планировался на 3 августа, но перенесен из-за продления карантина в стране. В марте в чемпионате прошло два полных тура, а третий команды сыграли 1 июля. Новой датой возобновления неофициально называется 17 августа. 

Летнее трансферное окно в КПЛ открылось 20 июля. Клубы могут осуществлять переходы новичков до 9 августа. 
Метки:
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:20
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