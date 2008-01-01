"Сыграть с Президентом Казахстана? Без проблем". Вагнер Лав - о "Кайрате", возрасте Шпилевского, Алматы и конине

Бразилец хочет остаться в клубе на более долгий срок.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:02
Новичок "Кайрата" Вагнер Лав в интервью YouTube-каналу Sports True рассказал, как он воспринимает возраст Алексея Шпилевского, готов ли сыграть в футбол с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и понравилась ли ему национальная кухня. 

- Каковы ваши впечатления от пребывания в "Кайрате"? 

- Инфраструктура просто сумасшедшая! Не у всех клубов в Европе есть такие условия, как в "Кайрате". При этом город также очень красивый.

- Правда ли, что вы хотите продлить контракт с "Кайратом"?

- Да, конечно. Здесь хорошие условия в клубе, опять же, город красивый и очень важно, какие цели поставил перед собой "Кайрат" - чемпионство и выход в Лигу Европы.

- Главный тренер команды младше вас, трудно ли соблюдать иерархию в таком случае?

- Нет, никаких сложностей. Мне только нужно выполнять то, что он просит и это никак не зависит от возраста тренера.

Стиль игры? Постепенно я понимаю, что хочет видеть от меня тренер, мы разговариваем с ним, никаких проблем не будет в дальнейшем. Тренер пропагандирует агрессивный стиль игры, прессинг - это то, что происходит сейчас во всем мировом футболе.

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- По силам ли "Кайрату" выйти в групповой этап Лиги Европы?

- Пока мы не знаем против кого будем играть, но нам нужно работать в этом направлении и постараться выйти в групповой этап ЛЕ.

- Стоит ли ждать, что вы когда-то сыграете в футбол с Президентом Казахстана, наподобие того, как это было с Владимиром Путиным?

- В первую очередь это зависит от Президента Казахстана, ведь он первый человек в стране, мне нужно понять хочет ли он сыграть со мной. Если он захочет, то без проблем, либо он приедет, либо я поеду к нему.

- Что попробовали из национальной кухни?

- Я ел конину - очень вкусно. Еще пробовал другие блюда, но уже не помню названия.

- Ваши бывшие партнеры по ЦСКА что-нибудь говорили вам про конину?

- Нет, такого не было.

- Учитывая ваше прозвище, нельзя не спросить, как вам девушки в Казахстане?

- Я женат. Я счастлив в браке, моя супруга очень красива, она невероятна.

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Напомним, что о переходе 36-летнего Лава "Кайрат" объявил 8 июля. Сам игрок сообщил о своем трансфере в алматинский клуб еще 23 июня. Затем стала известна зарплата Лава в "Кайрате".

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