"Сыграть с Президентом Казахстана? Без проблем". Вагнер Лав - о "Кайрате", возрасте Шпилевского, Алматы и конине

Новичок "Кайрата" Вагнер Лав
в интервью YouTube-каналу Sports True
рассказал, как он воспринимает возраст Алексея Шпилевского
, готов ли сыграть в футбол с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
и понравилась ли ему национальная кухня.
- Каковы ваши впечатления от пребывания в "Кайрате"?
- Инфраструктура просто сумасшедшая! Не у всех клубов в Европе есть такие условия, как в "Кайрате". При этом город также очень красивый.
- Правда ли, что вы хотите продлить контракт с "Кайратом"?
- Да, конечно. Здесь хорошие условия в клубе, опять же, город красивый и очень важно, какие цели поставил перед собой "Кайрат" - чемпионство и выход в Лигу Европы.
- Главный тренер команды младше вас, трудно ли соблюдать иерархию в таком случае?
- Нет, никаких сложностей. Мне только нужно выполнять то, что он просит и это никак не зависит от возраста тренера.
Стиль игры? Постепенно я понимаю, что хочет видеть от меня тренер, мы разговариваем с ним, никаких проблем не будет в дальнейшем. Тренер пропагандирует агрессивный стиль игры, прессинг - это то, что происходит сейчас во всем мировом футболе.
"У нас есть сумасшедший шанс в Лиге Европы". Шпилевский - о форме Вагнера, возвращении Куата и рестарте КПЛ
- По силам ли "Кайрату" выйти в групповой этап Лиги Европы?
- Пока мы не знаем против кого будем играть, но нам нужно работать в этом направлении и постараться выйти в групповой этап ЛЕ.
- Стоит ли ждать, что вы когда-то сыграете в футбол с Президентом Казахстана, наподобие того, как это было с Владимиром Путиным?
- В первую очередь это зависит от Президента Казахстана, ведь он первый человек в стране, мне нужно понять хочет ли он сыграть со мной. Если он захочет, то без проблем, либо он приедет, либо я поеду к нему.
- Что попробовали из национальной кухни?
- Я ел конину - очень вкусно. Еще пробовал другие блюда, но уже не помню названия.
- Ваши бывшие партнеры по ЦСКА что-нибудь говорили вам про конину?
- Нет, такого не было.
- Учитывая ваше прозвище, нельзя не спросить, как вам девушки в Казахстане?
- Я женат. Я счастлив в браке, моя супруга очень красива, она невероятна.
"Без жены не решился бы на переход". Вагнер Лав - о "Кайрате", Боранбаеве, Аршавине, ЦСКА и Рональдиньо
Напомним, что о переходе 36-летнего Лава "Кайрат" объявил
8 июля. Сам игрок сообщил
о своем трансфере в алматинский клуб еще 23 июня. Затем стала известна зарплата
Лава в "Кайрате".
Вагнер Лав в "Кайрате", две потери "Астаны" и активный "Тобол". Таблица всех летних трансферов КПЛ