"У нас есть сумасшедший шанс в Лиге Европы". Шпилевский - о форме Вагнера, возвращении Куата и рестарте КПЛ

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский
в интервью YouTube-каналу Sports True
рассказал, как адаптируется в команде Вагнер Лав
, вернется ли в команду Исламбек Куат
и способен ли клуб выйти в групповой этап Лиги Европы.
- Алексей Николаевич, как вы восприняли новость об очередном переносе рестарта чемпионата Казахстана?
- Мы расстроены. Мы готовились, ребята в очень хороших кондициях, поэтому сейчас поникшее состояние. Но такова ситуация во всем мире, надо с этим смириться. Для нас, спортсменов, это трудно - мы уже восемь месяцев готовимся к этому сезону, но мы не можем жаловаться.
- Отсутствие игровой практики перед стартом в еврокубках, как это скажется на казахстанских клубах?
- Для нас это впервые. Ребята подойдут к матчам не в полноценном игровом состоянии. Мы играли товарищеские матчи, плюс встреча с "Жетысу", но в сумме это недостаточно. Но у нас очень сплоченный коллектив в этом году, этим я доволен. Конечно, сопротивление в еврокубках будет совсем другим, нежели в Казахстане.
- Вагнер Лав уже полноценная часть команды?
- Он уже выглядит лучше с физической точки зрения. Его качества заметны в каждом моменте, по работе с мячом вопросов нет, видно, что он играл на очень высоком уровне. Понятно, что ему надо физически набрать, влиться в коллектив, понять тактические нюансы и коллективную игру. Но я уверен, что он нам поможет.
- В отношении Вагнера говорят, что он старый, что вы на это можете ответить?
- Много возрастных футболистов, тот же Левандовски, мой ровесник (форварду "Баварии" 21 августа исполнится 32 года - прим.Vesti.kz), но вы посмотрите на его телосложение. Все зависит от того, как ты готовишься. Я смотрел видеонарезки игры Вагнера, мне это очень импонировало, он находился в хороших кондициях, поэтому я не сомневался, когда Кайрат Советаевич Боранбаев спросил про него.
- Вагнер одного поколения с вами, бывает ли, что он может выступить этаким ассистентом, подсказать что-то?
- Нет-нет, у нас четкая субординация. При первой встрече все было сказано, он даже старше меня, но мы сразу обговорили это. Да, он впервые попал в команду с таким стилем, ему может трудно в этом плане. Но как опытный нападающий он подсказывает своим коллегам на поле, в своей позиции, вот это действительно пойдет на пользу. Он пытается влиться в коллектив, у него хорошее чувство юмора, я очень доволен им.
- Есть ли у вас предпочтения при жеребьевке в квалификации Лиги Европы?
- Нет, мы просто с нетерпением ждем этих игр. В этом году у нас сумасшедший шанс - четыре матча до группового этапа, мы будем биться за этот шанс!
- Исламбек Куат покинул "Оренбург", насколько вероятно, что он вернется в "Кайрат"?
- Думаю, со стороны Исламбека было бы неправильно: он на этот шаг пошел, еще даже года не прошло, поэтому возвращение сильно бы ударило по его репутации. Он должен закрепиться в России, он усилит любую среднюю команду РПЛ. Он игрок уровня РПЛ и должен цепляться за этот чемпионат, желаю ему крепкого здоровья и удачи.
Отметим, что "Кайрат" с девятью очками возглавляет таблицу КПЛ. Алматинцы на два балла опережают "Тобол" и "Астану", которые провели на матч меньше.
Рестарт КПЛ планировался на 3 августа, но перенесен
из-за продления карантина в стране. В марте в чемпионате прошло два полных тура, а третий команды сыграли 1 июля. Новой датой возобновления неофициально называется
17 августа.