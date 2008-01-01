10 футболистов "Тараза" заразились коронавирусом

В КПЛ уже месяц вынужденная пауза.

Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:05
10 футболистов "Тараза" сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале

"Полагаю, что в КПЛ не осталось клубов, в которых не были выявлены заразившиеся. Пожалуй, только "Кайрат", "Окжетпес" и "Кызыл-Жар" отделались малой кровью. Там если кто и болел, то тесты этого не выявили", - отметил Кожахмет. 

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За три тура "Тараз" набрал четыре очка и идет шестым в таблице. Команда Владимира Никитенко начала сезон с поражения от "Кайрата" (1:2), но затем победила "Ордабасы" (3:2) и сыграла вничью с "Кайсаром" (1:1). 

Рестарт КПЛ планировался на 3 августа, но перенесен из-за продления карантина в стране. В марте в чемпионате прошло два полных тура, а третий команды сыграли 1 июля. Новой датой возобновления неофициально называется 17 августа. 
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Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 16:05
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