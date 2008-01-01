10 футболистов "Тараза" заразились коронавирусом

10 футболистов "Тараза
" сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает журналист Айдын Кожахмет
в своем телеграм-канале
.
"Полагаю, что в КПЛ не осталось клубов, в которых не были выявлены заразившиеся. Пожалуй, только "Кайрат
", "Окжетпес
" и "Кызыл-Жар
" отделались малой кровью. Там если кто и болел, то тесты этого не выявили", - отметил Кожахмет.
Я не могу понять принимаемые меры - легионер "Астаны" о карантине в Казахстане
За три тура "Тараз" набрал четыре очка и идет шестым в таблице. Команда Владимира Никитенко
начала сезон с поражения
от "Кайрата" (1:2), но затем победила
"Ордабасы" (3:2) и сыграла вничью
с "Кайсаром" (1:1).
Рестарт КПЛ планировался на 3 августа, но перенесен
из-за продления карантина в стране. В марте в чемпионате прошло два полных тура, а третий команды сыграли 1 июля. Новой датой возобновления неофициально называется
17 августа.