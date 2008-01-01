Я не могу понять применяемые меры - легионер "Астаны" о карантине в Казахстане

Форвард высказался и о предстоящем старте в Лиге чемпионов.

Пиерос Сотириу. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:53
Форвард "Астаны" и сборной Кипра Пиерос Сотириу в интервью Themasports высказал свое мнение о карантинных мерах в Казахстане в связи с распространением коронавируса. Перевод беседы приводит KazFootball.kz

- Насколько сложная ситуация в Казахстане с ростом случаев заболевания коронавирусом?

- Я не могу понять применяемые меры, - признался Сотириу. - Президент говорит, что мы находимся на карантине, а все выходят. Людям просто запрещено заходить в помещения. Некоторые рестораны закрыты на несколько часов, но большую часть времени люди гуляют. Как мы изолируемся? Люди носят маски, но должны быть более строгие меры. Я не могу понять, на самом деле.

- У вас есть информация, что будет с чемпионатом?

- Я не знаю, начнется ли чемпионат, но если количество случаев увеличатся, мы не начнем. Скоро мы будем играть в Лиге чемпионов, и после такого длительного перерыва будет сложно. Мы должны были начать играть с 15 марта, и поэтому нам будет непросто.

- Думали ли в руководстве "Астаны" о поездке в другую страну для подготовки?

- Нет, не думали. Мы переехали в Алматы, чтобы играть вместе с другими командами. Мы проведем три товарищеских игры перед первым европейским матчем, и, как я слышал, первый отборочный раунд пройдет на нейтральном стадионе.

- Как проводите время сейчас?

- Время идет, тренируемся. Мы находимся в отеле, и у нас есть собственный тренажерный зал и помещения для тренировок. Мы будем ждать до 18 августа. У нас нет другого выбора.

- Не думали о том, что переход в "Астану" был неправильным выбором?

- Я поддерживаю свой выбор, независимо от того, появился ли вирус. Я не знаю, было ли это неправильное или правильное решение. Все, что я скажу, - я буду усердно работать.

"Астана" сделала заявление о купленном за 1,5 миллиона евро форварде

27-летний Сотириу перешел в "Астану" в феврале из датского "Копенгагена". За трансфер киприота чемпионы Казахстана заплатили 1,5 миллиона евро. В дебютном матче Сотириу забил "Кайсару" (1:0) и принес клубу Суперкубок, а в трех играх КПЛ записал в свой актив дубль в ворота "Кызыл-Жара" (4:0) в первом туре. 

Отметим, что рестарт КПЛ планировался на 3 августа, но 29 июля было объявлено, что возобновление чемпионата отложено на неопределенный срок. Решение связано с продлением карантина в стране.
Метки:
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:53
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