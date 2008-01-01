"Цель - играть в КПЛ в 2023 году". В Павлодаре создан новый футбольный клуб

В следующем сезоне его собираются заявить во вторую лигу.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:53
По неподтвержденной информации, в Павлодаре создан новый футбольный клуб, передает KazFootball.kz.

"Едва закрыв футбольный клуб "Иртыш", в Павлодаре создан новый под названием "Павлодар". Штат команды еще не сформирован, но задачи перед ней стоят немаленькие: дебютировать в 2021 году во второй лиге, а в 2023-м играть в премьер-лиге.

В Павлодаре уже началась негласная борьба за основные позиции в данном клубе", - говорится в сообщении.

Напомним, "Иртыш" объявил о снятии с чемпионата Казахстана 30 мая. Причина -  финансовые проблемы. Команда заявила, что лишилась спонсора и не может платить легионерам по контрактам. Все матчи с ее участием в текущем сезоне аннулированы.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Иртыш ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 14:53
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