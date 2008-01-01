В Грузии обеспокоились игровой формой своих футболистов из-за отложенного рестарта КПЛ

В Грузии опасаются того, что выступающие в чемпионате Казахстана
футболисты национальной команды не успеют набрать необходимые кондиции к важным матчам в Лиге наций
. Вот что по этому поводу пишет Lelo.ge
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"В Казахстане отложили возобновление чемпионата страны на неопределенное время. Другими словами, клубы все еще находятся в подвешенном состоянии - они не знают, когда возобновится сезон.
Нас беспокоит этот вопрос, так как в Казахстане работают грузинские игроки и тренеры. Кахабер Цхададзе тренирует "Ордабасы", а ему помогает другой грузинский специалист - Георги Чихрадзе.
Это правда, что Лука Зарандия попрощался с "Тоболом" несколько дней назад, но в этой команде остаются два других грузинских легионера - капитан сборной Джаба Канкава и полузащитник Ника Квеквескири.
Кроме того, в казахстанских клубах играют Шота Григалашвили ("Кызыл-Жар СК") и Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар"), которого Владимир Вайсс несколько раз вызывал в команду. Леван Куталия уехал из Казахстана и продолжает свою карьеру в Израиле...
Конечно, больше всего нас беспокоят не играющие Канкава и Квеквескири, поскольку оба футболиста являются очень важной силой для сборной Грузии, которая вскоре проведет самые важные матчи в плей-офф Лиги наций.
Будем надеяться, что ситуация скоро улучшится и все будут готовы к следующим матчам", - пишет издание.
Отметим, что чемпионат Казахстана планировали возобновить 3 августа, но в итоге рестарт снова отложили
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