"В командах много зараженных". Тренер "Кайсара" - о коронавирусе в Казахстане и рестарте КПЛ

Главный тренер "Кайсара" Стойчо Младенов
рассказал о ситуации с коронавирусом
в Казахстане и нахождении кызылординской команды на базе в Шымкенте. Его слова приводит KazFootball.kz
со ссылкой на "Блиц".
"Мы находимся на базе около Шымкента уже несколько дней. Мы полностью изолированы. Комплекс великолепен, имеется множество полей. Здесь также тренируются футболисты "Ордабасы", но мы с ними никак не контактируем.
К сожалению, число инфицированных в Казахстане начало расти снова и снова. По 1000-2000 положительных тестов в день. Больницы переполнены. Мест нет. Местные власти отреагировали адекватно, за что они заслуживают поздравления, поскольку человеческая жизнь является наивысшей ценностью.
Чемпионат должен был начаться 4 августа, но был перенесен на 17 августа. Если он начнется 17-го числа, матчи будут сыграны только в одном городе - Алматы, бывшей столице Казахстана. Здесь достаточно стадионов, чтобы можно было принять все матчи чемпионата.
До 7 августа мы останемся в Шымкенте. Если возобновление чемпионата будет подтверждено 17 августа, мы отправимся в Алматы.
В футбольных командах много зараженных. Нет команды, в которой не было людей с положительными тестами. Вы знаете, у нас они тоже были, но парни поправились", - сказал Младенов.
Напомним, что чемпионат Казахстана планировали возобновить 3 августа, но в итоге рестарт отложили
.
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