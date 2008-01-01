Названа новая дата возобновления КПЛ-2020

Названа новая дата возобновления чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"17 августа - дата очередной попытки рестарта КПЛ. Уже надоело называть даты. Ждешь-ждешь, а потом облом. Естественно, все зависит от решения Президента страны. Вдруг он захочет еще раз продлить карантин? И все же, КПЛ готовится к 17 августа", - написал в своем телеграм-канале журналист Айдын Кожахмет.

По примеру Лиги чемпионов, НХЛ и НБА. Почему КПЛ выбрала самый правильный вариант для продолжения сезона

Напомним, возобновление КПЛ-2020 планировалось на 3 августа, но 29 июля Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантин в Казахстане на две недели. Позже с официальным заявлением выступила Профессиональная футбольная лига Казахстана, которая сообщила, что по этой причине проведение футбольных соревнований откладывается.

Впервые турнир был приостановлен 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля, после чего снова наступила пауза.

Узнавайте первыми обо всех трансферах чемпионата Казахстана по футболу! Сохраняйте себе ссылку - и вы всегда будете в курсе последних переходов КПЛ-2020.