Капитан "Кайсара" покинул клуб и отправился в "Астану" для подписания контракта

Капитан "Кайсара" Асхат Тагыберген в скором времени может пополнить состав столичной "Астаны", сообщает KazFootball.kz.

Как пишет издание, 29-летний полузащитник покинул расположение "Кайсара", который проводит сборы в Шымкенте, и уже находится в столице. В данный момент футболист согласовывает детали контракта с клубом. Скорее всего, соглашение будет подписано сроком на полтора года.

Тагыберген уже выступал за "Астану" в 2016-2017 годах, где сыграл 35 матчей и забил четыре гола. В составе столичного клуба Асхат дважды становился чемпионом Казахстана и однажды обладателем Кубка страны.

Также в его послужном списке имеются "Актобе" и "Тобол". За "Кайсар" выступал в 2008-2012 и 2018-2020 годах. Всего в премьер-лиге провел 248 матчей и забил 19 мячей.

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