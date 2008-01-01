Определены места "Астаны" и "Кайрата" в рейтинге лучших клубов Европы

Статистическая компания Gracenote представил рейтинг клубов Европы Euro Club Index
по итогам сезона-2019/20.
Из казахстанских клубов выше всех находится "Астана
" - 175-е место. На 239-й строчке располагается "Кайрат
". Остальные команды заняли следующие позиции: "Ордабасы
" (330-е место), "Тобол
" (367), "Жетысу
" (401), "Кайсар
" (436), "Шахтер
" (453), "Тараз
" (500), "Окжетпес
" (505), "Кызыл-Жар
" (516) и "Каспий
" (545).
Всего в рейтинге представлены 725 клубов со всех стран, входящих в УЕФА. Лидером оказалась "Бавария
", опередившая "Ливерпуль
" и "Барселону
".
Как отмечает "Чемпионат
", Gracenote при составлении рейтинга учитывал результаты клубов за последние четыре года не только в еврокубках, но и в национальных чемпионатах и Кубке. Наибольший вес имеет последний сезон, а количество очков зависит от множества показателей, включая и такой, как разрыв в рейтинге между командами, играющими между собой.
Топ-10 рейтинга Euro Club Index
:
1. "Бавария" (Германия)
2. "Ливерпуль" (Англия)
3. "Барселона" (Испания)
4. "Манчестер Сити" (Англия)
5. "Реал" (Испания)
6. ПСЖ (Франция)
7. "Атлетико" (Испания)
8. "Ювентус" (Италия)
9. "Челси" (Англия)
10. "Манчестер Юнайтед" (Англия).
Отметим, что в клубном рейтинге УЕФА учитываются только результаты в Лиге чемпионов и Лиге Европы за последние пять сезонов. На данный момент в нем от Казахстана представлены только "Астана" (56-е место) и "Кайрат" (180-е), а лидирует "Реал", опережающий "Атлетико" и "Барселону".