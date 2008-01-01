Определены места "Астаны" и "Кайрата" в рейтинге лучших клубов Европы

В отличие от рейтинга УЕФА, здесь учитываются не только еврокубки.

Фото: ФК "Астана"©
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Статистическая компания Gracenote представил рейтинг клубов Европы Euro Club Index по итогам сезона-2019/20. 

Из казахстанских клубов выше всех находится "Астана" - 175-е место. На 239-й строчке располагается "Кайрат". Остальные команды заняли следующие позиции: "Ордабасы" (330-е место), "Тобол" (367), "Жетысу" (401), "Кайсар" (436), "Шахтер" (453), "Тараз" (500), "Окжетпес" (505), "Кызыл-Жар" (516) и "Каспий" (545). 

Всего в рейтинге представлены 725 клубов со всех стран, входящих в УЕФА. Лидером оказалась "Бавария", опередившая "Ливерпуль" и "Барселону".

Как отмечает "Чемпионат", Gracenote при составлении рейтинга учитывал результаты клубов за последние четыре года не только в еврокубках, но и в национальных чемпионатах и Кубке. Наибольший вес имеет последний сезон, а количество очков зависит от множества показателей, включая и такой, как разрыв в рейтинге между командами, играющими между собой.

Топ-10 рейтинга Euro Club Index:
1. "Бавария" (Германия)
2. "Ливерпуль" (Англия)
3. "Барселона" (Испания)
4. "Манчестер Сити" (Англия)
5. "Реал" (Испания)
6. ПСЖ (Франция) 
7. "Атлетико" (Испания)
8. "Ювентус" (Италия)
9. "Челси" (Англия) 
10. "Манчестер Юнайтед" (Англия). 

Отметим, что в клубном рейтинге УЕФА учитываются только результаты в Лиге чемпионов и Лиге Европы за последние пять сезонов. На данный момент в нем от Казахстана представлены только "Астана" (56-е место) и "Кайрат" (180-е), а лидирует "Реал", опережающий "Атлетико" и "Барселону". 
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