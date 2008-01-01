Футболиста сборной Казахстана убедили не менять клуб перед стартом Лиги Европы

Он отказался от двух вариантов.

Елдос Ахметов. Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 23:40
Защитник сборной Казахстана Елдос Ахметов решил не покидать "Кайсар" в летнее трансферное окно, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.  

"Руководство клуба убедило Ахметова остаться, так как этот сезон в любом случае станет последним для главного тренера Стойчо Младенова, и у защитника будет возможность доказать свою состоятельность следующему рулевому. К тому же "Кайсару" предстоит дебют в Лиге Европы, а учитывая кадровые трудности кызылординцев, шанс завоевать место в основном составе у него может появиться уже скоро", - написал Кожахмет. 

Таблица всех трансферов КПЛ

Ранее сообщалось, что Ахметовым интересуются "Ордабасы" и "Тобол", но, по данным Кожахмета, футболист не получил предложения от клубов из верхней части таблицы, а переходить в "Окжетпес" или родной "Тараз" он не захотел. 

30-летний Ахметов пока не дебютировал в официальных матчах. В Кызылорду защитник перебрался зимой из "Кайрата", за который выступал три сезона. В КПЛ он также играл за "Иртыш", "Астану" и "Тараз", а за сборную Казахстана  провел 16 матчей. 
Метки:
Кайсар ФК Тобол ФК Тараз ФК Окжетпес ФК КПЛ-2020 Сборная РК по футболу Лига Европы
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 23:40
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