Футболиста сборной Казахстана убедили не менять клуб перед стартом Лиги Европы

Защитник сборной Казахстана Елдос Ахметов
решил не покидать "Кайсар
" в летнее трансферное окно, сообщает журналист Айдын Кожахмет
в своем телеграм-канале
.
"Руководство клуба убедило Ахметова остаться, так как этот сезон в любом случае станет последним для главного тренера Стойчо Младенова, и у защитника будет возможность доказать свою состоятельность следующему рулевому. К тому же "Кайсару" предстоит дебют в Лиге Европы, а учитывая кадровые трудности кызылординцев, шанс завоевать место в основном составе у него может появиться уже скоро", - написал Кожахмет.
Таблица всех трансферов КПЛ
Ранее сообщалось, что Ахметовым интересуются
"Ордабасы" и "Тобол", но, по данным Кожахмета, футболист не получил предложения от клубов из верхней части таблицы, а переходить в "Окжетпес" или родной "Тараз" он не захотел.
30-летний Ахметов пока не дебютировал в официальных матчах. В Кызылорду защитник перебрался зимой из "Кайрата
", за который выступал три сезона. В КПЛ он также играл за "Иртыш
", "Астану
" и "Тараз", а за сборную Казахстана провел 16 матчей.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, которых может не быть на сайте, прямо в своем телефоне!