"Без жены не решился бы на переход". Вагнер Лав - о "Кайрате", Боранбаеве, Аршавине, ЦСКА и Рональдиньо

Экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав в интервью Vseprosport.ru рассказал подробности перехода в "Кайрат", назвал цели алматинского клуба, объяснил срыв возвращения в российский ЦСКА и включил Рональдиньо в рейтинг лучших партнеров за карьеру.
- Ваша жена Лене эмоционально отреагировала на предстоящий переезд в Алматы в Instagram: "Казахстан. Никогда бы не подумала! Бог всегда удивляет нас". А вы могли себе представить такой поворот в карьере, допустим, полгода назад?
- Нет, конечно. У меня даже мыслей таких не было. Моя супруга правильно написала: бог знает, что делает. Я с ней согласен. Всегда нужно быть готовым к новым вызовам, а я тот человек, который такие вызовы любит принимать. Я хочу по максимуму использовать свой шанс в Казахстане и принести пользу своему новому клубу.
- Чем вас привлек "Кайрат"?
- Структура клуба, цели - здесь все на высоком уровне. "Кайрат" стремится стать чемпионом, пробиться в групповой этап Лиги Европы, и здесь наши желания совпадают. Я очень хочу помочь команде достичь поставленных задач.
- Жена с вами переехала в Казахстан?
- Да-да, конечно. Если бы они с дочкой не поехали со мной, я, наверное, не решился бы на этот переход.
- Раньше не слышал. Узнал об этом, когда обсуждался вопрос моего переезда в Казахстан. То, что в "Кайрате" играли такие классные футболисты, как Аршавин и Тимощук, лишний раз подтверждает серьезные амбиции клуба.
- Ваш новый одноклубник Кирилл Колесниченко в прошлое межсезонье был на просмотре в ЦСКА. Одаренный парень?
- Мы слишком мало тренировались вместе, чтобы составить полное представление о его способностях. Часть занятий вообще проводили в разных группах. Видно, что потенциал для того, чтобы вырасти в хорошего, качественного игрока, у Колесниченко есть. Остальное от него зависит.
- Как вас встретили болельщики?
- Сейчас не самый подходящий момент для торжественных приемов - карантин.
- Дебют в чемпионате Казахстана тоже откладывается из-за коронавируса?
- Я надеялся сыграть за "Кайрат" уже 3 августа, но сегодня на собрании тренер сообщил новость, что карантин в стране продлевается и, соответственно, рестарт сезона снова откладывается. Конечно же, нас с партнерами по команде это не очень обрадовало. Но нам ничего другого не остается, кроме как ждать и надеяться на лучшее.
- Короткий срок контракта - всего полгода - связан с возрастом?
- Ха-ха, это вопрос к президенту клуба (Кайрату Боранбаеву). Я не знаю.
"Шпилевский хорошо воспринял эту новость". Боранбаев - о трансфере Вагнера
- Правда. По сравнению с армейскими временами прилично сбросил. С 29 лет я начал работать с персональным тренером, который разрабатывает для меня дополнительные упражнения. Кроме того? в последнее время я стал бережнее относиться к своему здоровью - правильно питаться, качественно восстанавливаться, высыпаться. Благодаря этому я и в 36 лет чувствую себя в отличной форме.
- Вагнер в 20 лет и сейчас - два разных человека?
- На поле это один и тот же футболист, полный желания играть, забивать голы, завоевывать титулы. Но как человек я, конечно, изменился. 20-летний Вагнер больше наслаждался жизнью. У повзрослевшего Вагнера на первом месте семья.
- Сколько раз за семь лет после отъезда из России к вам обращались клубы из России?
- Один или два раза. Возможно, зная о моей связи с ЦСКА, другие клубы не решались даже начинать со мной переговоры. В России есть только одна команда, за которую я бы согласился играть.
- Возвращение в ЦСКА этим летом было реально?
- Абсолютно реально.
- Из-за чего же сорвался переход?
- Лучше я оставлю эту информацию при себе. Не могу раскрыть всех секретов.
Джокер "Кайрата". Как Вагнер выглядел в Бразилии и сможет ли он много забивать в КПЛ
- Разрывая контракт с "Коринтиансом", вы получили какие-то гарантии от ЦСКА?
- Это случилось еще до контактов с ЦСКА. Я расторг контракт с "Кориантиансом" с одной целью - спокойно изучить и взвесить все варианты продолжения карьеры. Как я уже сказал, для меня имеют большое значение сложные вызовы, и одним из наиболее вероятных вариантов было как раз возвращение в ЦСКА. Но никаких гарантий мне никто не давал.
- Топ-5 партнеров, с которыми играли на протяжении карьеры?
- Роналдиньо. Даниэль Карвальо. Адриано - тот, который Император, из "Интера", Жо. А пятым пусть будет Диего Соуза - он уже закончил игровую карьеру и стал тренером, но когда я только переходил в профессионалы, Диего был в порядке и очень мне помог.
- Почему вы состригли свои знаменитые косички?
- Их больше не из чего заплетать, ха-ха! Я постарел, полысел - вот и приходится стричься под ноль.
Напомним, что о переходе 36-летнего Лава "Кайрат" объявил 8 июля. Сам игрок сообщил о своем трансфере в алматинский клуб еще 23 июня. Затем стала известна зарплата Лава в "Кайрате".
Вагнер Лав в "Кайрате", две потери "Астаны" и активный "Тобол". Таблица всех летних трансферов КПЛ