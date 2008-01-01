Участник Лиги Европы от Казахстана проиграл клубу первой лиги

Кызылординский "Кайсар" проиграл клубу первой лиги в товарищеском матче, сообщает KazFootball.kz.



В Шымкенте команда Стойчо Младенова со счетом 0:1 уступила местной "Академии Оңтүстік". Исход игры решил гол экс-полузащитника молодежной сборной Казахстана Рауля Джалилова в первом тайме - он отправил мяч низом со штрафного, тогда как игроки из "стенки" выпрыгнули.

В Шымкент "Кайсар" отправился из-за невозможности тренироваться в Кызылорде. В августе клубу предстоит дебют в Лиге Европы.



Отметим, что КПЛ приостановлена с 3 июля, а "Кайсар", набравший четыре очка в двух играх, идет на пятом месте. Рестарт планировался на 3 августа, но вчера, 29 июля, объявлено, что возобновление чемпионата отложено на неопределенный срок из-за продления карантина в стране.