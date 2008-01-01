Участник Лиги Европы от Казахстана проиграл клубу первой лиги

Победный гол получился необычным.

Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:00

Кызылординский "Кайсар" проиграл клубу первой лиги в товарищеском матче, сообщает KazFootball.kz

В Шымкенте команда Стойчо Младенова со счетом 0:1 уступила местной "Академии Оңтүстік". Исход игры решил гол экс-полузащитника молодежной сборной Казахстана Рауля Джалилова в первом тайме - он отправил мяч низом со штрафного, тогда как игроки из "стенки" выпрыгнули. 

В Шымкент "Кайсар" отправился из-за невозможности тренироваться в Кызылорде. В августе клубу предстоит дебют в Лиге Европы. 

Отметим, что КПЛ приостановлена с 3 июля, а "Кайсар", набравший четыре очка в двух играх, идет на пятом месте. Рестарт планировался на 3 августа, но вчера, 29 июля, объявлено, что возобновление чемпионата отложено на неопределенный срок из-за продления карантина в стране. 

Метки:
Кайсар ФК Лига Европы Первая лига Казахстана Шымкент КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:00
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