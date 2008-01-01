"Все чемпионаты в мире возобновились, а у нас катастрофа". Как футболисты отреагировали на перенос рестарта КПЛ

Ориентировочной датой возобновления премьер-лиги значилось 3 августа.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:38
Накануне, 29 июля, было объявлено о продлении карантинных мер в стране из-за пандемии коронавируса. Профессиональная футбольная лига в связи с этим отложила проведение соревнований до послабления ограничений. Корреспондент Vesti.kz ознакомился с реакцией игроков клубов КПЛ в соцсетях.

Защитник "Кайрата" Раде Дугалич назвал ужасом и катастрофой отсутствие футбола. 

"Все чемпионаты в мире возобновились, даже новый сезон начинается 1 августа везде. Это катастрофа. Ужас, сколько можно без футбола", - написал Дугалич.  



Голкипер "Жетысу" Алмат Бекбаев в общении с подписчиками допустил намек на позднее завершение чемпионата.



Реакция форварда "Астаны" Пиероса Сотириу и полузащитника "Кайрата" Небойши Косовича без слов - более чем красноречива.





ПФЛК сделала официальное заявление по возобновлению сезона

Напомним, предположительной датой возобновления чемпионата Казахстана называлось 3 августа. Впервые турнир был приостановлен 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля. Рестарт КПЛ планировался в Алматы и Талгаре появился даже календарь на ближайшие четыре тура.
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Сегодня 19:38
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