Форвард сборной Казахстана близок к уходу из клуба КПЛ и получил два предложения

Нападающий сборной Казахстана Бауыржан Турысбек
покидает карагандинский "Шахтер
", сообщает журналист Айдын Кожахмет
в своем телеграм-канале.
Стороны ведут переговоры о расторжении контракта. Интерес к Турысбеку проявляют "Тараз
" и актауский "Каспий
". Переход в один из этих клубов может состояться, только если игрок согласится на скромные финансовые условия.
Таблица всех трансферов КПЛ
28-летний Турысбек перешел в "Шахтер" в зимнее окно и в трех матчах КПЛ забил один гол, огорчив
"Кайрат" (1:0), за который он выступал с 2016 по 2017 год. Также в карьере уроженца Алматы были "Тобол", "Жетысу", сербские "Раднички" из Ниша, семейский "Спартак" и "Сункар". За сборную Казахстана Турысбек провел 14 матчей и забил три гола.