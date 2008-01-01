Легионер "Астаны" бросил мяч в судью во время товарищеского матча с "Шахтером"

Его команда проиграла.

Антонио Рукавина. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:40
Сербский защитник "Астаны" Антонио Рукавина во время товарищеского матча с "Шахтером" бросил мяч в судью, не согласившись с его решением. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале. 

За этот эпизод Рукавина получил красную карточку. Матч с "Шахтером" носил закрытый характер - по информации Vesti.kz, карагандинцы одержали победу со счетом 2:0. 

36-летний Рукавина перешел в "Астану" летом 2018 года. Экс-защитник "Вильярреала" и дортмундской "Боруссии" провел 63 матча за казахстанский клуб во всех турнирах и не получал удалений - лишь пять раз ему показывали желтую карточку. 

Отметим, что КПЛ приостановлена с 5 июля, а "Астана" успела провести три матча в чемпионате, последний из которых состоялся 15 марта. Столичный клуб семью очками занимает второе место, отставая на два балла от "Кайрата", который провел на одну игру больше. 

Рестарт КПЛ планировался на 3 августа, но вчера, 29 июля, объявлено, что возобновление чемпионата отложено на неопределенный срок. Решение связано с продлением карантина в стране. 
Метки:
Астана ФК КПЛ-2020 Шахтер ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:40
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