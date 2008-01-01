Верный выбор? Почему Исламхан решил остаться в клубе из ОАЭ

Ожидается, что он заключит трехлетнее соглашение.

Бауыржан Исламхан. Фото: ФК "Аль-Айн"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
1
Сегодня 19:15
Все идет к тому, что футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан продолжит карьеру в эмиратском "Аль-Айне", за который провел последние полсезона. О том, почему 27-летний хавбек решил остаться в этом клубе, рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Во-первых, чемпионат ОАЭ вряд ли слабее казахстанского, а в некоторых моментах, например по инфраструктурным показателям, точно сильнее. Поэтому неудивительно, что Исламхан вернулся в команду, за которую забил один гол и отдал три ассиста в десяти матчах до досрочного завершения турнира из-за пандемии коронавируса.

Во-вторых, вряд ли капитан сборной Казахстана потеряет в финансовом отношении, если, конечно, подтвердится информация о годовой зарплате в 1,5 миллиона долларов. Даже в России игрокам его уровня не всегда столько платят.

В-третьих, в РПЛ ему было бы непросто заиграть, поскольку в этой лиге упор делается на силовой футбол. Соответственно, больше ценятся игроки, способные за счет физических данных и скорости продавить оборону соперника, не чураясь при этом черновой работы. Исламхан, как известно, не особо отрабатывает в защите. Да и язык не поворачивается назвать его бегунком. В ОАЭ, напротив, любят техничных и умных игроков, к которым, несомненно, относится Исламхан.

В-четвертых, Бауыржан пользуется доверием главного тренера Педру Эмануэла. При этом португалец лично был заинтересован в продолжении сотрудничества с воспитанником таразского футбола. Поэтому логично, что Исламхан предпочитает остаться в команде, в которой на него серьезно рассчитывают. Ну и болельщики им восхищаются, что также немаловажно для любого футболиста.

В-пятых, "Аль-Айн", как и "Кайрат", преследует самые высокие цели в национальном чемпионате, располагая в составе достаточно квалифицированными исполнителями. С ними Исламхану будет проще придерживаться своего игрового стиля. Определенно, в ОАЭ он как минимум будет держать свой уровень, а где-то, может, даже станет сильнее. Вернувшись в "Кайрат", ему было бы сложно найти мотивацию играть на максимуме своих возможностей. Очевидно, что "Аль-Айн" - самый оптимальный вариант для него на данном этапе карьеры.

Напомним, футболист уже неделю находится в ОАЭ. На сегодняшний день между его агентом и клубом ведутся переговоры. Ожидается, что полузащитник подпишет контракт сроком на три года и будет зарабатывать 1,5 миллиона долларов в год.
Метки:
Футбол Исламхан Бауыржан Аль-Айн ФК Сборная РК по футболу КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
1
Сегодня 19:15
© 2008 - 2020 ТОО «EML»