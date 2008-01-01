"Тараз" расстанется с не имеющим возможности попасть в Казахстан футболистом

ФК "Тараз" решил расстаться с нападающим Нильсом Цатлем, передает Meta-ratings.kz.

28-летний футболист находится на родине в Австрии и уже был уведомлен руководством клуба о досрочном разрыве контракта.

В текущем сезоне форвард провел за клуб КПЛ два матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. В третьем туре премьер-лиги он не принимал участия, так как не может прилететь в Казахстан.

До "Тараза" Цатль выступал на Кипре за "Доксу", а до этого защищал цвета ряда австрийских клубов.