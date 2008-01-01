Уходит в аренду? Купленный за 1,5 миллиона евро форвард "Астаны" покинул Казахстан

Он поделился домашним видео.

Пиерос Сотириу с супругой. Фото: instagram.com/mariakortzia
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 22:37

Новичок "Астаны" Пиерос Сотириу покинул Казахстан, сообщают Vesti.kz. В своем аккаунте в Instagram форвард поделился видео с домашнего праздника, совместные снимки опубликовала и его супруга.

На торжестве в кругу близких киприот узнал о предстоящем рождении сына на модной вечеринке под названием гендер пати. 

Отметим, что на днях появилась информация, что Сотириу может покинуть "Астану" в случае очередного переноса рестарта чемпионата Казахстана. В услугах форварда заинтересован кипрский клуб "Омония", который готов арендовать игрока у "Астаны" на один год и платить половину зарплаты.

Напомним, сегодня, 29 июля, стало известно о продлении в Казахстане карантинных мер и вновь отложенном рестарте КПЛ. При этом Сотириу ранее вместе со своим клубом отправился в Алматы, где, как ожидается, и будет доигран сезон.

Кипрский форвард перешел в "Астану" зимой 2020 года из датского "Копенгагена". За его трансфер клуб заплатил 1,5 миллиона евро.

Метки:
Астана ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 22:37
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