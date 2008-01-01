Уходит в аренду? Купленный за 1,5 миллиона евро форвард "Астаны" покинул Казахстан

Новичок "Астаны" Пиерос Сотириу покинул Казахстан, сообщают Vesti.kz. В своем аккаунте в Instagram форвард поделился видео с домашнего праздника, совместные снимки опубликовала и его супруга.

На торжестве в кругу близких киприот узнал о предстоящем рождении сына на модной вечеринке под названием гендер пати.

Отметим, что на днях появилась информация, что Сотириу может покинуть "Астану" в случае очередного переноса рестарта чемпионата Казахстана. В услугах форварда заинтересован кипрский клуб "Омония", который готов арендовать игрока у "Астаны" на один год и платить половину зарплаты.

Напомним, сегодня, 29 июля, стало известно о продлении в Казахстане карантинных мер и вновь отложенном рестарте КПЛ. При этом Сотириу ранее вместе со своим клубом отправился в Алматы, где, как ожидается, и будет доигран сезон.

Кипрский форвард перешел в "Астану" зимой 2020 года из датского "Копенгагена". За его трансфер клуб заплатил 1,5 миллиона евро.