По примеру Лиги чемпионов, НХЛ и НБА. Почему КПЛ выбрала самый правильный вариант для продолжения сезона

Чемпионат Казахстана по футболу продолжает оставаться на паузе. Сегодня, 29 июля, Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантин в Казахстане на две недели. Позже с официальным заявлением выступила Профессиональная футбольная лига Казахстана, которая сообщила, что по этой причине проведение футбольных соревнований откладывается.

В связи с этим корреспондент Vesti.kz решил прикинуть, какой мировой опыт может перенять или уже перенимает казахстанский футбол и с какими трудностями могут столкнуться клубы, если чемпионат продолжится в одной локации.

Для начала скажем, что может пойти не так. Если будет хотя бы малейший намек на заражение нескольких игроков после рестарта, то такая новость может подвергнуть угрозе весь сезон. Так случилось в американском бейсболе, где главная бейсбольная лига (МЛБ), не договорившись с игроками по поводу изоляции, позволила им играть в разных городах. Как результат - восемь игроков и два тренера были заражены через неделю после начала турнира. Чемпионат под угрозой срыва. Главная проблема - слишком большая область проведения матчей.

Чтобы не допустить похожего сценария, мы рассмотрим другой случай. Пример другой спортивной лиги из США.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) уже какое-то время тестирует игроков. Она объявила, что матчи будут проводиться в двух городах - Эдмонтоне и Торонто для Восточной и Западной конференций соответственно. Хоккеистов разместили в отелях с шаговой доступностью к стадионам.

В НХЛ, в отличие от МЛБ, сезон будет продолжаться, и им в этом плане приходится гораздо легче. Такая схема "пузыря" выглядит многообещающей, пусть и с двумя местами проведения, что сохраняет риск вспышки. Таким образом угроза снижается.

Вариант получше реализовали в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Все матчи будут проходить на базе парка развлечений Disney World. Игроков также разместили в отелях, но уже на территории лишь одного города Орландо в штате Флорида. Штат, к слову, как и южная столица Казахстана, лидирует по количеству зараженных, однако ограниченность передвижений внутри "пузыря" позволила НБА продолжить сезон безопасно.

Такие меры выглядят перспективно для всех видов спорта. Так, например, ранее УЕФА объявила, что матчи Лиги чемпионов будут доигрываться в августе в Лиссабоне. Команды будут расположены близко друг к другу.

По схожей системе будут проходить и оставшиеся игры Лиги Европы. В данном случае все встречи решили доигрывать в Германии, а именно в четырех городах - Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.

КПЛ не организовывала игры на базе курорта, но решение проводить их в "пузыре" Алматы - Талгар выглядит очень разумным. Осталось лишь сделать условия более приближенными к НХЛ и НБА, и шанс на безопасное завершение сезона может появиться и в Казахстане.

Напомним, ориентировочной датой возобновления чемпионата Казахстана называлось 3 августа и даже появился календарь на четыре тура. Позже президент ПФЛК Олжас Абраев подтвердил, что КПЛ планируется продолжить в Алматы и Талгаре. Они были выбраны, исходя из инфраструктурных критериев, возможностей проживания и проведения тренировочного процесса. Впервые турнир был приостановлен 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля, после чего снова наступила пауза.

Фото: Reuters© (1) и Sports.ru (2).

Автор: Аскар Артыкбаев