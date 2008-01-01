"Не хотел бы оказаться на месте Билека". Эксперт - об отложенном рестарте КПЛ и играх сборной в Лиге наций

Известный ветеран казахстанского футбола Юсуп Шадиев считает, что из-за отложенного рестарта чемпионата прежде всего пострадает национальная команда, поскольку 4 и 7 сентября ей играть в Лиге наций против Литвы и Беларуси. Вот что он по этому поводу рассказал корреспонденту Vesti.kz.



"То, что возобновление футбольного сезона отложили, это минус для сборной. Ребята будут без игрового тонуса, тогда как чемпионаты Литвы и Беларуси находятся в самом разгаре. Мы даже не знаем, в каком состоянии сейчас наши футболисты, в частности лидеры - Исламхан, Куат.



Если премьер-лига возобновится 17 августа, то клубы успеют провести только три-четыре игры, чего будет недостаточно, чтобы разбегаться. Тем более что сборной также потребуется время для УТС. Даже про весенний футбол нередко говорим о необходимости пяти-шести сыгранных матчей, чтобы команды набрали форму, а тут такое.



В этой ситуации никто не виноват, а главному тренеру (Михалу Билеку - прим. ред.) не позавидуешь, не хотел бы сейчас оказаться на его месте. Вот как ему формировать команду? Разве что положиться на клубных тренеров и с их рекомендации приглашать более подготовленных игроков. Одним словом, очень тяжело будет нашей команде", - отметил Шадиев.



ПФЛК сделала официальное заявление по возобновлению сезона



Напомним, сборная Казахстана попала в четвертую группу дивизиона C Лиги наций вместе с командами Беларуси, Литвы и Албании. Матчи пройдут осенью. С расписанием игр можно ознакомиться здесь.