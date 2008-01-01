ПФЛК сделала официальное заявление по возобновлению сезона

Возобновление футбольных соревнований в Казахстане вновь откладывается. Об этом сообщает официальный сайт ПФЛК.
"Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила, что в связи с поручением Президента Республики Казахстан о продлении карантинных мер в стране проведение футбольных соревнований откладывается.
Вопрос возобновления сезона будет рассмотрен по мере завершения карантина в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.
29 июля стало известно, что Касым-Жомарт Токаев поручил
продлить карантин в Казахстане на две недели - до 17 августа.
Ориентировочной датой возобновления чемпионата Казахстана называлось 3 августа. Впервые турнир был приостановлен 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля.