"Мы хотим завершить сезон в этом году". Глава ПФЛК - о рестарте КПЛ и матчах в Алматы

Президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Олжас Абраев в интервью Youtube-каналу Sports True рассказал, насколько вероятно возобновление чемпионата Казахстана 3 августа и в каком формате может пройти турнир.



Отметим, что сегодня, 29 июля, Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантин в Казахстане.



О возможности рестарта сезона 3 августа



Сейчас все делается, чтобы 3 августа мы получили разрешение от государственных органов для возобновления чемпионата. Получим ли мы добро? Покажет время. Мы готовы начать, разработаны специальное положение по возврату футбола, медицинский протокол, но это вопрос очень трудоемкий. У нас множество планов по возобновлению сезона, мы их прорабатываем, пока нам не дадут добро по рестарту сезона. Все зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Нам приводят примеры других стран, но у всех есть свои обстоятельства, многим поставили срок завершить чемпионаты, поскольку им необходимо определить участников еврокубков-2020/21. У нас в этом плане есть время до весны 2021 года.



В ближайшее время, в среду или четверг, мы получим ответ от государственных органов, мы надеемся, что ответ будет положительный, если рестарт 3 августа не утвердят, нам придется снова вносить изменения в календарь. Если мы получим отказ, будем готовиться дальше к новым датам.



К сожалению, если сезон не будет возобновлен в начале августа, казахстанские клубы, выступающие в еврокубках, подойдут к международным играм без практики и это сильно осложнит им жизнь.



О формате сезона



Сейчас мы остановились на городах Алматы и Талгар. Мы выбрали такие локации исходя из инфраструктурных критериев, возможностей проживания и проведения тренировочного процесса. Возможно, в дальнейшем мы вернемся к формату игр "дом-выезд", но также будем рассматривать другие города для проведения игр в одной локации. Возможно, концовка сезона также пройдет в одной локации. У лиги и федерации есть одна позиция - мы хотим завершить сезон в этом году.



Напомним, ранее появился ориентировочный календарь КПЛ на четыре тура, которые могут провести в Алматы и Талгаре. Ориентировочной датой возобновления чемпионата Казахстана называлось 3 августа. Впервые турнир был приостановлен 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля.



