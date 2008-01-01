Клуб КПЛ объявил об уходе легионера

Петропавловский "Кызыл-Жар СК"
объявил об уходе грузинского полузащитника Тамаза Цецхладзе
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"Состав команды по семейным обстоятельствам покинул Тамаз Цецхладзе. Руководство клуба и полузащитник расторгли контракт по соглашению сторон", - говорится в официальном заявлении клуба.
В этом сезоне КПЛ Цецхладзе провел в составе "Кызыл-Жара СК" три матча. Петропавловский клуб с тремя очками занимает девятое место в турнирной таблице.
До Казахстана футболист выступал в Грузии за "Гардабани" и "Торпедо" (Кутаиси), а также в азербайджанском "Сабаиле". Вызывался в молодежную сборную Грузии.