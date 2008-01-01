Клуб КПЛ объявил об уходе легионера

Он успел провести три матча за команду.

Фото: ФК "Кызыл-Жар СК"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:44
Петропавловский "Кызыл-Жар СК" объявил об уходе грузинского полузащитника Тамаза Цецхладзе.

"Состав команды по семейным обстоятельствам покинул Тамаз Цецхладзе. Руководство клуба и полузащитник расторгли контракт по соглашению сторон", - говорится в официальном заявлении клуба.

В этом сезоне КПЛ Цецхладзе провел в составе "Кызыл-Жара СК" три матча. Петропавловский клуб с тремя очками занимает девятое место в турнирной таблице.

До Казахстана футболист выступал в Грузии за "Гардабани" и "Торпедо" (Кутаиси), а также в азербайджанском "Сабаиле". Вызывался в молодежную сборную Грузии.
Метки:
Кызыл-Жар СК Футбольные трансферы КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 12:44
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