Еще один клуб КПЛ прибыл в Алматы для подготовки к возобновлению сезона

Петропавловский "Кызыл-Жар СК"
прибыл в Алматы, где продолжит подготовку к возобновлению чемпионата Казахстана по футболу, сообщает пресс-служба клуба.
Возобновление сезона намечено на 3 августа. Ближайшие туры пройдут в Алматы и Талгаре.
Ранее в Алматы для подготовки к рестарту чемпионата прибыл
другой новичок КПЛ - "Каспий"
. Актауская команда тренируется на стадионе "Жас Кыран".
Добавим, что в КПЛ-2020 "Кызыл-Жар СК" сыграл два матча и с тремя очками занимает девятое место в турнирной таблице. "Каспий" за три тура очков пока не набрал.