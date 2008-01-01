Еще один клуб КПЛ прибыл в Алматы для подготовки к возобновлению сезона

Рестарт намечен на 3 августа.

Фото: ФК "Кызыл-Жар СК"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:56
Петропавловский "Кызыл-Жар СК" прибыл в Алматы, где продолжит подготовку к возобновлению чемпионата Казахстана по футболу, сообщает пресс-служба клуба.

Возобновление сезона намечено на 3 августа. Ближайшие туры пройдут в Алматы и Талгаре.

Ранее в Алматы для подготовки к рестарту чемпионата прибыл другой новичок КПЛ - "Каспий". Актауская команда тренируется на стадионе "Жас Кыран".

Добавим, что в КПЛ-2020 "Кызыл-Жар СК" сыграл два матча и с тремя очками занимает девятое место в турнирной таблице. "Каспий" за три тура очков пока не набрал.
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Кызыл-Жар СК КПЛ-2020 Алматы Каспий
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 10:56
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