Экс-футболист "Кайрата" и сборной Казахстана перешел в клуб КПЛ

Также он играл за "Тобол" и "Актобе".

Бауыржан Байтана. Фото: ФК "Актобе"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 08:31
Казахстанский полузащитник Бауыржан Байтана перешел в "Тараз", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб уже включил 28-летнего игрока в заявку для участия в казахстанской премьер-лиге на сезон-2020. Байтана заявлен под 30-м номером.

Последним клубом футболиста был карагандинский "Шахтер", за который в прошлом сезоне он провел 12 матчей и отдал одну голевую передачу. За родной "Тараз" Байтана выступал с 2010 по 2014 год и в сезонах-2015, 2016, 2018 и 2019. Также он играл за "Атырау", "Сункар", "Тобол", "Кайрат" и "Актобе". 

Байтана дважды выигрывал Кубок Казахстана, становился серебряным и бронзовым призером КПЛ. В 2014 году он провел свой единственный матч за сборную Казахстана, выйдя на замену в товарищеской игре с Таджикистаном (2:1).

После трех туров "Тараз" с четырьмя очками идет на шестом месте в турнирной таблице КПЛ. Возобновление чемпионата ожидается 3 августа.
Метки:
Тараз ФК КПЛ-2020 Футбольные трансферы Кайрат ФК Сборная РК по футболу
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 08:31
© 2008 - 2020 ТОО «EML»