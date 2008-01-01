Четырехкратный чемпион Казахстана начал переговоры о возвращении в КПЛ

Ранее у него сорвался переход в состав обладателя Кубка Либертадореса-2016.

Рохер Каньяс. Фото: ФК "Иртыш"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 23:22
Бывший полузащитник "Иртыша", "Ордабасы", "Астаны" и "Шахтера" Рохер Каньяс ведет переговоры с "Таразом", сообщает Meta-ratings.kz

30-летний колумбиец находится без клуба с июля 2019 года. Его последней командой был "Иртыш", за который он забил три гола и отдал три ассиста за 15 матчей. 

После отъезда из Павлодара Каньяс пытался найти клуб в родной Колумбии. Он тренировался с "Атлетико Насьональ", который в 2016 году выигрывал Кубок Либертадорес (аналог Лиги чемпионов), "Боготой" и "Атлетико Букараманга", но от него отказались по результатам медосмотра - известно, что у футболиста одна почка. 

Таблица всех трансферов КПЛ

В 2012 году Каньяс становился чемпионом Казахстана с "Шахтером", а в 2014-м, 2015-м и 2016-м - с "Астаной". С обоими клубами он играл в группе Лиги Европы, а со столичной командой еще и в группе Лиги чемпионов. Всего в КПЛ колумбиец провел семь сезонов и забил 22 гола в 170 матчах. 

Кроме Казахстана, Каньяс играл за белорусский "Шахтер" из Солигорска, кипрский АПОЭЛ, польскую "Ягеллонию", российскую "Сибирь", латвийский "Транзит" и родной "Индепендьенте Медельин", с которым в 2009 году стал чемпионом Колумбии.
Метки:
Каньяс Рохер Тараз ФК Астана ФК Иртыш ФК Ордабасы ФК Шахтер ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 23:22
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