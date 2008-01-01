Главный тренер "Кайрата" Шпилевский сделал заявление перед рестартом КПЛ

Главный тренер "Кайрата
" Алексей Шпилевский
поделился ожиданиями от возобновления казахстанской премьер-лиги
.
Второй рестарт турнира может случиться
3 августа. Все игры будут проходить в локации Алматы - Талгар.
"У моих парней отличный настрой, мы в предвкушении рестарта 3 августа. Мы готовы", - написал Шпилевский.
Отметим, что "Кайрат" с девятью очками возглавляет таблицу КПЛ. Алматинцы на два балла опережают "Тобол" и "Астану", которые провели на матч меньше.
Ранее стало известно, что рестарт КПЛ 3 августа оказался
под угрозой. В турнире успели провести три полных тура.