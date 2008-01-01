Главный тренер "Кайрата" Шпилевский сделал заявление перед рестартом КПЛ

Все матчи должны пройти в Алматы.

Алексей Шпилевский. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 22:34
Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский поделился ожиданиями от возобновления казахстанской премьер-лиги

Второй рестарт турнира может случиться 3 августа. Все игры будут проходить в локации Алматы - Талгар. 

"У моих парней отличный настрой, мы в предвкушении рестарта 3 августа. Мы готовы", - написал Шпилевский. 

Отметим, что "Кайрат" с девятью очками возглавляет таблицу КПЛ. Алматинцы на два балла опережают "Тобол" и "Астану", которые провели на матч меньше. 

Ранее стало известно, что рестарт КПЛ 3 августа оказался под угрозой. В турнире успели провести три полных тура. 
Метки:
Кайрат ФК Шпилевский Алексей КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 22:34
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