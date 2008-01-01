Рестарт КПЛ 3 августа оказался под угрозой

В турнире успели провести три полных тура.

Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 21:40
Казахстанская премьер-лига может не возобновиться 3 августа, как ориентировочно запланировано. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале

Как отмечает источник, большинство клубов уже прибыли в Алматы и готовятся к четвертому туру, поэтому удивились информации о возможном переносе рестарта. 

"Это уже не смешно. Но пока нет разрешения на рестарт КПЛ 3 августа. Оказалось, что от правительства еще не получено добро на его проведение. И даже несмотря на сегодняшнее заявление министра здравоохранения Алексея Цоя о смягчении карантина, футболу могут и не дать зеленый свет.

Как меня заверили в федерации футбола, они делают все, чтобы получить это разрешение и стартовать 3 августа. Но риск того, что его не дадут, есть. И как показывает практика, федерация нынче не столь эффективна, когда необходимо защитить интересы футбола страны.  Тем не менее нам остается лишь ждать и верить..." - написал Кожахмет. 

Ранее появился ориентировочный календарь КПЛ на четыре тура, которые могут провести в Алматы и Талгаре. Впервые турнир был приостановлен 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля. 
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Казахстан(футбол) КПЛ
1
Вчера 21:40
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