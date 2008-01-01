Клуб КПЛ решил избавиться от ряда легионеров и сделать ставку на казахстанцев

В "Таразе
" решили сделать кардинальную чистку состава, сообщает Meta-ratings.kz
.
По данным источника, тренерский штаб во главе с казахстанцем Владимиром Никитенко
планирует избавиться от ряда иностранцев и сделать ставку на отечественных футболистов.
Таблица всех трансферов КПЛ
Ранее "Тараз" вернул
своего воспитанника Бауыржана Байтану
. Возобновиться КПЛ может
3 августа, а игры должны пройти в одной локации - Алматы и Талгаре.
За три тура "Тараз" набрал четыре очка и идет шестым в таблице. Команда Никитенко начала сезон с поражения
от "Кайрата" (1:2), но затем победила
"Ордабасы" (3:2) и сыграла вничью
с "Кайсаром" (1:1).