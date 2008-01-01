Клуб КПЛ решил избавиться от ряда легионеров и сделать ставку на казахстанцев

Команду возглавляет отечественный тренер.

Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 21:21
В "Таразе" решили сделать кардинальную чистку состава, сообщает Meta-ratings.kz

По данным источника, тренерский штаб во главе с казахстанцем Владимиром Никитенко планирует избавиться от ряда иностранцев и сделать ставку на отечественных футболистов. 

Таблица всех трансферов КПЛ

Ранее "Тараз" вернул своего воспитанника Бауыржана Байтану. Возобновиться КПЛ может 3 августа, а игры должны пройти в одной локации - Алматы и Талгаре. 

За три тура "Тараз" набрал четыре очка и идет шестым в таблице. Команда Никитенко начала сезон с поражения от "Кайрата" (1:2), но затем победила "Ордабасы" (3:2) и сыграла вничью с "Кайсаром" (1:1). 
Метки:
Тараз ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 21:21
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