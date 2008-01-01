"Кайсар" перед дебютом в Лиге Европы вернул своего воспитанника из клуба КПЛ

В составе кызылординцев он дебютировал в премьер-лиге.

Елжас Алтынбеков. Фото: ФК "Жетысу"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 18:33
Кызылординский "Кайсар" объявил о возвращении своего воспитанника Елжаса Алтынбекова из талдыкорганского "Жетысу", сообщает пресс-служба клуба. 

Нападающий будет выступать под 15-м номером. За родной клуб Алтынбеков дебютировал в КПЛ в 2014 году и всего сыграл 35 матчей, в которых забил два гола. В августе "Кайсар" должен дебютировать в Лиге Европы.

За "Жетысу" Алтынбеков играл с 2017 года. В прошлом сезоне он забил пять голов в 27 матчах КПЛ, но в этом ни разу не выходил на поле. 

Таблица всех трансферов КПЛ

Летнее трансферное окно в КПЛ открылось 20 июля. Клубы могут осуществлять переходы новичков до 9 августа. 

На данный момент КПЛ приостановлена во второй раз в сезоне. Турнир, в котором успели провести три полных тура, может возобновиться 3 августа. 
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Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 18:33
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