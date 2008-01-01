"Кайсар" перед дебютом в Лиге Европы вернул своего воспитанника из клуба КПЛ

Кызылординский "Кайсар
" объявил о возвращении своего воспитанника Елжаса Алтынбекова
из талдыкорганского "Жетысу
", сообщает пресс-служба
клуба.
Нападающий будет выступать под 15-м номером. За родной клуб Алтынбеков дебютировал в КПЛ в 2014 году и всего сыграл 35 матчей, в которых забил два гола. В августе "Кайсар" должен дебютировать в Лиге Европы.
За "Жетысу" Алтынбеков играл с 2017 года. В прошлом сезоне он забил пять голов в 27 матчах КПЛ, но в этом ни разу не выходил на поле.
Таблица всех трансферов КПЛ
Летнее трансферное окно в КПЛ открылось
20 июля. Клубы могут осуществлять переходы новичков до 9 августа.
На данный момент КПЛ приостановлена во второй раз в сезоне. Турнир, в котором успели провести три полных тура, может возобновиться
3 августа.