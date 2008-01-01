"Он хочет продлить контракт с "Кайратом". Главный тренер сборной Казахстана - о Вагнере

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о встрече с новичком "Кайрата" Вагнером Лавом и его целях на данный момент. В частности, он отметил желание игрока остаться на более долгий срок в алматинском клубе.



"Да, мы встретились семьями. Мы знакомы с Вагнером с 2005 года. Конечно, мы долгое время не виделись, но когда я узнал, что он приедет сюда, мы связались, я ему рассказал про город. На днях вот встретились, очень приятный вечер получился.



Он приехал с женой и дочкой, у него очень хорошие впечатления от Алматы, он не ожидал, что здесь так хорошо, и честно сказал об этом. Он думал, что, может, мы приукрасили, но, приехав сюда, увидел все своими глазами и остался очень доволен. Сейчас он нацелен показать хорошую игру и продлить контракт с "Кайратом", теперь у него есть такая цель.



Я уверен, что он покажет результат, он квалифицированный и опытный футболист. Конечно, есть много разных факторов, но я больше склоняюсь к тому, что он сможет заиграть здесь. Из тех разговоров, что у нас были, я понял, что он приехал сюда играть, а не просто получать деньги", - сказал бразильский специалист.



Напомним, что Вагнер Лав пополнил состав "Кайрата" в конце июня, он будет выступать в команде под девятым номером. Дебют бразильского нападающего в КПЛ может состояться четвертом туре, в гостевом матче против "Каспия", который запланирован на 3 августа.