"В нашем клубе 14 футболистов заразились коронавирусом". Сербский вратарь - о рестарте КПЛ и матчах в Алматы

Сербский вратарь "Каспия" Марко Милошевич
в интервью Blic.rs
рассказал о рестарте казахстанской премьер-лиги
и оценил уровень чемпионата.
По словам футболиста, перед матчем
третьего тура с "Тоболом" (0:2), который прошел 1 июля, в составе актауской команды 14 игроков сдали положительные тесты на коронавирус. Он считает, что проведение КПЛ в одной локации будет лучшим решением.
"Недавно мне позвонил директор клуба и сказал, что чемпионат возобновится 3 августа, - говорит Милошевич. - Все 11 команд будут располагаться в крупнейшем городе страны - Алматы, а матчи будут проходить в ускоренном темпе. Пока не все ясно, но предполагается, что мы будем проводить по две игры в неделю. Мы начнем с четвертого тура.
За два с половиной месяца мы должны закончить чемпионат. Я думаю, что это умное решение, потому что Казахстан большая страна и много времени уходит на дорогу, чаще всего мы добираемся на самолете. Собрать все клубы в одном городе с одинаковыми условиями - лучший вариант.
Чемпионат в начале июля возобновлялся, но потом сразу остановился. Мы, например, выставили совсем другой состав, потому что у нас было 14 положительных тестов на коронавирус среди футболистов.
Вместе со мной в команде еще три серба, в тренерском штабе и администрации тоже есть сербы. Клуб позволил нам поехать домой на несколько дней, чтобы увидеть наши семьи. Мы увидели родных впервые за полгода, потому что до этого провели два месяца на сборах в Турции, а потом в Казахстане ввели чрезвычайное положение. Надо вернуться быстрее, но перед этим пройти тестирование в аэропорту Белграда.
Чемпионат Казахстана слабее нашего, если судить с точки зрения футбола, но в плане организации и финансов для футболистов здесь лучше. Сезон идет с марта по ноябрь, точнее так было до этого года. Мой контракт до ноября, я прямо сейчас в тройке лучших вратарей лиги.
Я хотел бы остаться здесь. Посмотрим, как будет. Нас ждет еще много матчей, мой "Каспий" вышел в премьер-лигу впервые за 20 лет, наша цель - сохранить место в лиге".
Отметим, что на данный момент КПЛ приостановлена во второй раз в сезоне. Турнир, в котором успели провести три полных тура, может возобновиться
3 августа. В трех матчах сезона "Каспий" потерпел три поражения и идет на предпоследнем, 11-м, месте в таблице, опережая "Окжетпес" лишь по дополнительным показателям.