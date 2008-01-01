Мимо "Кайрата" и КПЛ, или как казахстанские клубы прошляпили двух перспективных легионеров

Когда в Европе национальные чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса, в Беларуси сезон только набирал обороты. В связи с этим многим любителям футбола ничего не оставалось, кроме как следить за играми "Руха", БАТЭ и других белорусских клубов. И надо сказать, что некоторые игроки очень неплохо себя проявляли. Их, собственно, могли в свои составы пригласить и представители КПЛ, но они в итоге оказались в других командах. О двух из них и рассказывает корреспондент Vesti.kz.



Мы ранее писали об узбекском нападающем Джасурбеке Яхшибоеве, выступавшем на правах аренды за скромный "Энергетик-БГУ". Права на него принадлежат "Пахтакору", воспитанником которого он и является. За короткий период времени 23-летний форвард стал одним из лидеров минского клуба. Порой в одиночку тащил команду. Как следствие, на его игру обратил внимание солигорский "Шахтер", в который он перешел летом. "Горняки" его также арендовали, а именно до конца года. Хотя мы советовали тому же "Кайрату" внимательно присмотреться к этому игроку, обладающему хорошим дриблингом и игровым мышлением.



В "Энергетик-БГУ" у него не было классных партнеров, умеющих раздавать разрезающие передачи. Несмотря на это, за счет командных и индивидуальных действий он был лучшим снайпером клуба.



Результативную игру Яхшибоев показывает и в "Шахтере", где собраны более квалифицированные исполнители. В итоге уже забил 12 голов и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Кроме того, в июле выросла его трансферная стоимость - с 300 до 600 тысяч евро. В этой связи просто удивительно, что казахстанские клубы прошли мимо него.







То же самое можно сказать о Давиде Тве, который с прошлого года также играл за "Энергетик-БГУ". 21-летний либерийский полузащитник хорошо провел первый отрезок нынешнего сезона, заслужив повышение - летом легионер стал игроком брестского "Динамо", подписав контракт до 2022 года и подорожав чуть ранее до полумиллиона евро, весной Transfermarkt оценивал его в 350 тысяч.



Брестчане очень на него рассчитывают не только на внутренней арене, но и в квалификации Лиги чемпионов. Тве - перспективный игрок атакующего плана, способный при должном доверии вырасти в добротного мастера. Опять же непонятно, как клубы КПЛ могли прошляпить талантливого либерийца, который достался бы им совершенно бесплатно.



Правда, по Яхшибоеву еще ничего потеряно, поскольку, как было замечено выше, он находится в аренде. Будет ли он в ближайшем будущем взрывать КПЛ на примере белорусского чемпионата, зависит от казахстанских клубов. В частности, от их желания работать на перспективу, а не подписывать по обыкновению второсортных балканских легионеров.



Отметим, что трансферное окно в Казахстане открылось 20 июля, закроется - 9 августа. За всеми переходами игроков можно следить по нашей "Таблице трансферов КПЛ".



Фото: ФК ФК "Динамо-Брест".