КПЛ возобновится 3 августа? Представлен план по смягчению карантина в Казахстане

Матчи могут пройти в одной локации.

Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:38
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал о планах по смягчению карантина с 3 августа, сообщает Tengrinews.kz.

По его словам, главным условием для смягчения карантина является снижение уровня заболеваемости и смертности от COVID-19 в стране, а также занятость не более 70 процентов коек в течение недели.

В частности, разрешат "индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции, а также спортивные тренировки для национальных сборных не более 30 человек".

Ранее сообщалось, что 3 августа планируется возобновить чемпионат Казахстана по футболу. Казахстанская федерация футбола (КФФ) договорилась с Минспорта о проведении матчей КПЛ в одной локации.

С календарем матчей на ближайшие четыре тура можно ознакомиться здесь.
Метки:
КПЛ-2020 Коронавирус
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 10:38
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