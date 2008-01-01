КПЛ возобновится 3 августа? Представлен план по смягчению карантина в Казахстане

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал о планах по смягчению карантина с 3 августа, сообщает Tengrinews.kz
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По его словам, главным условием для смягчения карантина является снижение уровня заболеваемости и смертности от COVID-19 в стране, а также занятость не более 70 процентов коек в течение недели.
В частности, разрешат "индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции, а также спортивные тренировки для национальных сборных не более 30 человек".
Ранее сообщалось, что 3 августа планируется возобновить
чемпионат Казахстана по футболу. Казахстанская федерация футбола (КФФ) договорилась
с Минспорта о проведении матчей КПЛ в одной локации.
С календарем матчей на ближайшие четыре тура можно ознакомиться здесь
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