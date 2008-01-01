Новичок за два миллиона евро может покинуть "Астану"

Новичок "Астаны" Пиерос Сотириу
может покинуть столичный клуб в случае очередного переноса возобновления чемпионата Казахстана по футболу, сообщает KazFootball.kz
со ссылкой на 24sports.
По информации источника, 27-летний нападающий сборной Кипра может уйти в аренду. В услугах форварда заинтересован кипрский клуб "Омония", который готов арендовать игрока у "Астаны" на один год и платить половину зарплаты.
Ранее сообщалось, что КПЛ возобновится 3 августа. В текущем сезоне Сотириу сыграл три матча и забил два гола.
Появился календарь матчей на ближайшие четыре тура КПЛ-2020
Официально о переходе Сотириу "Астана" объявила
20 февраля. Соглашение с игроком рассчитано на три года. Согласно Transfermarkt, трансфер Сотириу обошелся казахстанскому клубу в два миллиона евро.