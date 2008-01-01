"Тобол" объявил об уходе футболиста сборной Нигерии

В 2018 году он был в предварительной заявке на ЧМ.

Стивен Эзе. Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 16:54
Защитник сборной Нигерии Стивен Эзе покинул "Тобол", сообщает официальный сайт костанайцев. 

Клуб и игрок по соглашению сторон расторгли контракт, действовавший до конца сезона. В "Тобол" Эзе перешел зимой. На сборах он получил травму, из-за которой в итоге не смог дебютировать в официальных матчах. В конце июня защитник перенес операцию в Турции и сейчас занимается восстановлением. 

"Футбольный клуб "Тобол" благодарит Стивена за совместную работу. Коллектив "желто-зеленых" желает ему скорейшего выздоровления и успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба. 

Для 26-летнего Эзе "Тобол" стал второй зарубежной командой в карьере. С 2018 года и до переезда в КПЛ он выступал за пловдивский "Локомотив", с которым завоевывал Кубок Болгарии.

За сборную Нигерии Эзе провел 13 матчей и выступал на чемпионате африканских наций-2016 (на этот турнир можно заявлять только игроков из своего чемпионата). В 2018 году он попал в предварительную заявку на чемпионат мира, но в итоге не вошел в окончательный состав из 23 футболистов. 

Отметим, что "Тобол" отзаявил второго легионера за сегодня, 27 июля. Ранее клуб объявил об уходе полузащитника сборной Грузии Луки Зарандии, который выступал на правах аренды из бельгийского "Зюлте Варегема". 
Метки:
Тобол ФК КПЛ-2020 Нигерия Футбольные трансферы
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 16:54
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