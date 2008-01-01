"Тобол" объявил об уходе футболиста сборной Нигерии

Защитник сборной Нигерии Стивен Эзе
покинул "Тобол
", сообщает официальный сайт
костанайцев.
Клуб и игрок по соглашению сторон расторгли контракт, действовавший до конца сезона. В "Тобол" Эзе перешел зимой. На сборах он получил травму, из-за которой в итоге не смог дебютировать в официальных матчах. В конце июня защитник перенес
операцию в Турции и сейчас занимается восстановлением.
"Футбольный клуб "Тобол" благодарит Стивена за совместную работу. Коллектив "желто-зеленых" желает ему скорейшего выздоровления и успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба.
Для 26-летнего Эзе "Тобол" стал второй зарубежной командой в карьере. С 2018 года и до переезда в КПЛ он выступал за пловдивский "Локомотив", с которым завоевывал Кубок Болгарии.
За сборную Нигерии Эзе провел 13 матчей и выступал на чемпионате африканских наций-2016 (на этот турнир можно заявлять только игроков из своего чемпионата). В 2018 году он попал в предварительную заявку на чемпионат мира, но в итоге не вошел в окончательный состав из 23 футболистов.
Отметим, что "Тобол" отзаявил второго легионера за сегодня, 27 июля. Ранее клуб объявил
об уходе полузащитника сборной Грузии Луки Зарандии
, который выступал на правах аренды из бельгийского "Зюлте Варегема".