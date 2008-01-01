Клубы казахстанской премьер-лиги столкнулись с препятствием для трансферов легионеров

Окно открылось 20 июля.

Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 17:09
Клубы казахстанской премьер-лиги столкнулись с препятствием для подписания новичков из зарубежных чемпионатов в летнее окно, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале

Он отмечает, что иностранным футболистам тяжело попасть на территорию страны - им надо получить разрешение от межведомственной комиссии по противодействию распространению коронавируса, которая обрабатывает запросы от команд. 

"Сейчас не то чтобы новичка привезти, но и своих игроков завезти сложно: ряд клубов во время паузы отпустили своих легионеров домой, а теперь не могут вернуть их обратно. В общем трансферов будет не так много, и большинство из них будут "внутренними", - написал Кожахмет. 

Летнее трансферное окно в КПЛ открылось 20 июля. Клубы могут осуществлять переходы новичков до 9 августа. 

На данный момент КПЛ приостановлена во второй раз в сезоне. Турнир, в котором успели провести три полных тура, может возобновиться 3 августа. 
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Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 17:09
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