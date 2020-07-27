Клубы казахстанской премьер-лиги столкнулись с препятствием для трансферов легионеров

Клубы казахстанской премьер-лиги
столкнулись с препятствием для подписания новичков из зарубежных чемпионатов в летнее окно, сообщает журналист Айдын Кожахмет
в своем телеграм-канале
.
Он отмечает, что иностранным футболистам тяжело попасть на территорию страны - им надо получить разрешение от межведомственной комиссии по противодействию распространению коронавируса, которая обрабатывает запросы от команд.
"Сейчас не то чтобы новичка привезти, но и своих игроков завезти сложно: ряд клубов во время паузы отпустили своих легионеров домой, а теперь не могут вернуть их обратно. В общем трансферов будет не так много, и большинство из них будут "внутренними", - написал Кожахмет.
Летнее трансферное окно в КПЛ открылось
20 июля. Клубы могут осуществлять переходы новичков до 9 августа.
На данный момент КПЛ приостановлена во второй раз в сезоне. Турнир, в котором успели провести три полных тура, может возобновиться
3 августа.
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