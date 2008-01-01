Казахстанский клуб расстался с легионером

Он решил попробовать себя в другой команде.

Тамаз Цецхладзе. Фото: ФК "Кызыл-Жар СК"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 15:33
Бывший полузащитник молодежной сборной Грузии Тамаз Цецхладзе покинул "Кызыл-Жар СК", сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале

23-летний футболист не смог завоевать место в стартовом составе петропавловцев и решил попробовать себя в другом клубе. В этом сезоне КПЛ он провел три матча, но лишь в одном выходил с первых минут. 

В "Кызыл-Жар СК" Цецхладзе перебрался в зимнее окно. Ранее грузин выступал на родине за "Торпедо" из Кутаиси и "Гардабани", а в Азербайджане - за "Сабаил". 
Метки:
Кызыл-Жар СК КПЛ-2020 Футбольные трансферы Грузия
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 15:33
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