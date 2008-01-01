Казахстанский клуб расстался с легионером

Бывший полузащитник молодежной сборной Грузии Тамаз Цецхладзе
покинул "Кызыл-Жар СК
", сообщает журналист Айдын Кожахмет
в своем телеграм-канале
.
23-летний футболист не смог завоевать место в стартовом составе петропавловцев и решил попробовать себя в другом клубе. В этом сезоне КПЛ он провел три матча, но лишь в одном выходил с первых минут.
В "Кызыл-Жар СК" Цецхладзе перебрался в зимнее окно. Ранее грузин выступал на родине за "Торпедо" из Кутаиси и "Гардабани", а в Азербайджане - за "Сабаил".