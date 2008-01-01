Казахстанский клуб подписал победителя юношеского ЧМ по футболу и расстался с легионером

Нигерийский защитник Алию Абубакар продолжит карьеру в кокшетауском "Окжетпесе", сообщает KazFootball.kz.



Последним клубом Абубакара был карагандинский "Шахтер", куда он перешел в январе текущего года. В составе "горняков" он успел провести один матч в чемпионате Казахстана, выйдя 15 марта на замену в игре с "Кайратом" (1:0).



До Казахстана Абубакар выступал за украинский "Олимпик", белорусский "Слуцк", финские "Кеми" и "КуПС", грузинский "Дила Гори", тунисский "Бизертин" и израильский "Ашдод".



В 2013 году защитник в составе сборной Нигерии выиграл юношеский чемпионат мира (до 17 лет) - на том турнире он провел пять полных матчей, в том числе и финал с Мексикой (3:0).



В то же время "Окжетпес" объявил об уходе Андрея Мищенко. Трудовой договор с украинским защитником прекращен по соглашению сторон. В текущем сезоне КПЛ он провел три матча.





Фото: ФК "Окжетпес"