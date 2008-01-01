"Тобол" объявил об уходе футболиста из Бельгии за миллион евро

В КПЛ-2020 он провел два матча и забил один гол.

Фото: ФК "Тобол"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 14:41

Костанайский "Тобол" объявил об уходе полузащитника сборной Грузии Луки Зарандии.

Форвард покинул костанайский клуб в связи истечением срока арендного соглашения. Игрок вернется в бельгийский "Зюлте Варегем".

Зарандия провел за "Тобол" два матча в КПЛ сезона-2020 и забил гол в ворота "Шахтера" (3:1) в первом туре

В 2014 году Зарандия перешел в бельгийский "Генк", но вскоре вернулся в состав "Локомотива" (Тбилиси). Через сезон состоялся еще один отъезд за границу - на этот раз в Польшу. В "Арке" из Гдыни полузащитник провел три сезона, завоевав Кубок Польши и два Суперкубка. Последним клубом Луки стал бельгийский "Зюлте Варегем".

В чемпионате Бельгии Зарандия провел за "Зюлте Варегем" 18 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. В составе сборной Грузии он сыграл две встречи.

Прошлым летом "Зюлте Варегем" выкупил игрока у "Арки" за миллион евро. При этом его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 1,3 миллиона евро. Контракт с бельгийским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Метки:
Тобол ФК Футбольные трансферы КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 14:41
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