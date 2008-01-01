Серьезное усиление "Кайрата" с "Тоболом" и потери новичка. Обзор летних трансферов КПЛ

В летнее трансферное окно серьезно укрепились пока два клуба - "Кайрат" и "Тобол". Наверняка и другие команды усилятся. При этом ощутимые кадровые потери понес новичок чемпионата Казахстана - "Каспий". Об этом и других трансферах КПЛ рассказывает корреспондент Vesti.kz.



"Кайрат" по традиции ведет точечную селекцию. Ранее клуб подписал Вагнера Лава, дебют которого ожидается 3 августа (ориентировочная дата рестарта чемпионата). Не исключено, что алматинцы подпишут и других новичков. Тем более что шли разговоры о приезде сенегальского полузащитника Хали Тиама, попрощавшегося уже с болгарским "Левски". Все идет к тому, что состав кайратовцев обрастет более опытными футболистами, способными помочь им не только на внутренней арене, но и в квалификации Лиги Европы.



Неплохо усиливается и "Тобол". Костанайцы пригласили защитника сборной Казахстана Сергея Малого и бывшего португальского хавбека "Иртыша" Карлоса Фонсеку. Первый уже играл в Костанае, поэтому должен быстро влиться в коллектив. А второй хорошо известен своими лидерскими и диспетчерскими качествами, чем, несомненно, поможет команде Григория Бабаяна. Если "Тобол" подпишет хорватского легионера Ивана Пешича, выступавшего ранее за "Кайсар" и карагандинский "Шахтер", то и без того сбалансированный состав костанайского клуба станет еще более грозным.



Шестикратный чемпион страны "Астана" официально пока ни с кем контракт не подписывал, хотя в его ряды сватали форварда "Буджаспора" и юношеской сборной Турции Огуза Айдына и французского защитника Вильяма Реми из варшавской "Легии". Думается, это временное затишье. Рано или поздно северяне ряд игроков обязательно подпишут. Между тем в их расположение вернулись Султан Сагнаев и Рамазан Каримов, выступавшие на правах аренды за "Каспий".



На данный момент у актауского клуба больше всего отзаявленных игроков, также его состав покинули полузащитник Еркин Тапалов и форвард Айдос Таттыбаев, перебравшиеся в карагандинский "Шахтер". Еще команду покинул сербский оборонец Боян Ковачевич. Кроме того, была информация о возможном уходе и других легионеров - французов Биллала Себаихи, Сержа Ньюадзи и серба Стефана Букораца. Смогут ли актаусцы их безболезненно заменить - непонятно, поскольку не каждый игрок рискнет пойти в команду, борющуюся за выживание и имеющую в пассиве три поражения подряд.



"Шахтер", пополнившись Тапаловым и Таттыбаевым, расстался с нигерийским защитником Алию Абубакаром и казахстанским хавом Еркебуланом Нургалиевым. Если и будут у "горняков" еще изменения, то незначительные.



"Жетысу" избавился от защитника сборной Болгарии Георги Пашова и казахстанского нападающего Елжаса Алтынбекова. Последний отправился в "Кайсар", цвета которого защищал прежде.



Кызылординцы официально ни с кем не заключали соглашения, но слухи отправляют к ним бывшего вратаря павлодарского "Иртыша" Александра Заруцкого и экс-защитника "Окжетпеса" Тимура Рудосельского.



Другие клубы находятся в выжидательной позиции, но в скором времени и они начнут доукомплектовывать составы, так как имеют виды на некоторых игроков.



За переходами футболистов можно следить в нашей "Таблице трансферов КПЛ". Трансферное окно открылось 20 июля, а закроется 9 августа.





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